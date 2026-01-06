País cámara

“¡Cállate, vieja ridícula!” y “Censura, alemán”: El día de furia del diputado Rivas con Naveillán y Kaiser

Por CNN Chile

06.01.2026 / 17:36

El legislador, que se encontraba como vicepresidente de la Cámara, liderando una sesión en el Congreso, cuando se le escuchó decir "Cállate, vieja Ridícula", haciendo gestos con la mano, en dirección de la diputada Gloria Naveillán. 

El diputado Gaspar Rivas tuvo un día de furia en la Cámara de Diputados.

La legisladora tomó la palabra posteriormente, para pedir que Rivas fuese pasado a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Espero que todas las mujeres presentes en esta sala me apoyen en solicitar que sea pasado al Comité de Ética. Me parece que no corresponde en su papel de vicepresidente de la Cámara, tampoco corresponde en su papel de diputado en la República, tratarme de la forma como me trató simplemente porque estábamos en contra de un proyecto de resolución presentado por él”, emplazó la diputada.

Naveillán agregó que “no corresponde, yo creo que él debe al menos ir al Comité de Ética y al menos pedirme disculpas públicas por su comportamiento”.

Pero el tema no quedó ahí, ya que ante el reclamo del diputado Johannes Kaiser, Rivas se enfureció y lo emplazó reiteradas veces a “censurar” la mesa. “Censura, alemán”, repitió.

