Anuncian baja en el precio de la luz de un 4,3% durante 2027: Gobierno lo calificó como “un tremendo alivio para las familias chilenas”

En el marco de la vocería de gobierno tras el comité económico realizado en La Moneda, la ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que las cuentas de luz bajarían en promedio un 4,3% a nivel nacional a partir de enero de 2027. La proyección se desprende del Informe Técnico Preliminar (ITP) del Precio Nudo Promedio (PNP), documento emitido por la Comisión Nacional de Energía.

La autoridad detalló que 13 de las 16 regiones del país registrarían bajas en sus boletas: “En el norte, la región de Arica y Parinacota va a rebajar en 9,9% su cuenta en promedio. En Tarapacá, 7,4%. En Antofagasta, 11%. En Atacama, 10,2%. En Coquimbo, 8,4%. Y Valparaíso, 8,5%”, señaló Rincón.

Si bien el informe es preliminar, la secretaria de Estado indicó que el documento definitivo, que se publicará en noviembre, debiera mantener la tendencia a la baja e incluso superar el -4,3% :”Son bajas significativas y eso obviamente es una muy buena noticia en el país. Esto es un tremendo alivio para las familias chilenas.” Recalco la autoridad.

Respecto de las causas, Rincón explicó que la disminución se debe “primero por el dólar. Ya que el tipo de cambio fijado para el semestre pasado fue mayor al precio del dólar efectivo, por lo que se generó un saldo a favor, lo que explica en gran parte los datos del ITP del PNP”.

Un segundo factor, que explica por qué la baja es más pronunciada en el norte, es el fin de los contratos de generación de los años 2008 y 2010, que serán reemplazados por acuerdos derivados de las licitaciones de 2022, 2023 y 2025, con mejores precios para la energía.

Distinto será el escenario en tres regiones. Los Ríos y Los Lagos tendrán un alza de 5,5% en sus boletas, debido al retraso en las obras de ampliación de la línea de transmisión Cautín-Ciruelos. Magallanes, por su parte, que no está conectada al Sistema Eléctrico Nacional, experimentará un alza de 2,4%, explicada por la fórmula de indexación de sus precios, ligada al valor de los combustibles, el IPC y el CPI (inflación de EE. UU.).