Caída de árbol en plaza Parque Italia de Valparaíso deja un fallecido y un herido

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, equipos del SAMU, funcionarios de Carabineros y personal municipal para atender la emergencia.

Una persona muerta y otra con lesiones de diversa consideración dejó la caída de un árbol de grandes dimensiones registrada la tarde de este martes en la plaza del sector Parque Italia, en la ciudad de Valparaíso.

Producto del accidente, una de ellas falleció en el sitio del suceso, mientras que la segunda resultó con fracturas, siendo atendida por personal de emergencia, consignó el medio local Noticias Valpo Express.

Todavía no se conocen las razones que provocaron la caída del árbol.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, equipos del SAMU, funcionarios de Carabineros y personal municipal para atender la emergencia.

Tras el hecho, se evacuó a todos los presentes de la plaza del Parque Italia.