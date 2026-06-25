Cae otro Seremi del Gobierno: Renuncia autoridad de Arica tras test de drogas y eleva a 23 las bajas de secretarios regionales

Este jueves se dio a conocer la renuncia del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell. La salida de Heiden aumenta a 23 el número de autoridades regionales que han dejado sus cargos desde que asumió el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
A través de un comunicado, señalaron que “tras la realización de los test de drogas aplicados a los secretarios regionales ministeriales del país, se ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, la que se hará efectiva de manera inmediata”.
“El Ministerio reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y continuará trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola”, añadió el documento.
No obstante aquello, según lo informado por El Mostrador, al momento de su salida, la exautoridad regional envió un comunicado a los funcionarios informándoles que presentó su renuncia debido a una oferta laboral en Estados Unidos.
“Contarles que hoy presenté mi renuncia, por una oferta laboral en Estados Unidos; solo agradecerles el haber trabajado con ustedes, son un buen grupo de profesionales y buenas personas, éxito en todo y un gran abrazo”, señaló.
Esta baja se suma a la reciente ocurrida con el secretario regional ministerial de Salud de la Región de Ñuble, Jorge Carrillo, la cual fue comunicada por el ministerio respectivo el pasado 12 de junio.
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