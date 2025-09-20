Cae banda internacional vinculada a robos de celulares en La Pampilla: Hay cinco detenidos

Los arrestados son de nacionalidad peruana y tienen entre 21 y 41 años. Se trata de una "banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias", informó Carabineros.

Un operativo del OS9 de Carabineros logró la detención de cinco ciudadanos peruanos durante la tarde de este viernes 19 de septiembre, sindicados como miembros de una banda internacional vinculada al robo de celulares en La Pampilla (Región de Coquimbo).

El coronel Héctor Canales, prefecto de Coquimbo, explicó que los sujetos tienen entre 21 y 40 años e ingresaron a Chile el pasado 17 de septiembre desde Barcelona, “ciudad donde mantenían antecedentes por receptación vinculados al mismo delito”.

“Estamos hablando, entonces, de una banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias“, recalcó.

La organización fue desarticulada en La Herradura, mismo sector donde durante la madrugada, funcionarios policiales detuvieron a una pareja peruana con 63 celulares y un computador robados.

“Con ello, ya son 85 dispositivos los que hemos podido recuperar en las últimas 24 horas”, agregó el coronel.

En el operativo del OS9 también se localizaron otros elementos que se utilizan para modificar y manipular los teléfonos y sus tarjetas, además de un cargador con múltiples entradas de carga, varias cédulas de identidad, licencias de conducir y tarjetas bancarias, y pesos chilenos y dólares en efectivo.