Cadena de supermercados anuncia horarios especiales para Año Nuevo 2026: Conócelos acá

Por CNN Chile

29.12.2025 / 15:23

La cadena confirmó el cierre anticipado para el 31 de diciembre y el feriado obligatorio del 1 de enero, alineándose con la normativa general del comercio.

La cadena de supermercados Líder definió sus horarios de atención para la celebración de Año Nuevo. Sus locales cerrarán sus puertas a las 18:00 horas del miércoles 31 de diciembre, mientras que las tiendas Express lo harán a las 18:30.

El jueves 1 de enero, todos sus establecimientos permanecerán cerrados por ser un feriado irrenunciable, tal como lo establece la ley.

Normativa para el feriado del 1 de enero

Este cierre total se aplica a casi todo el comercio. Solo pueden operar durante ese día negocios como restaurantes, cines, farmacias de turno, expendios de combustible y locales atendidos por sus dueños. La Dirección del Trabajo establece que la actividad comercial se reanudará desde las 06:00 horas del viernes 2 de enero.

Según reportó La Tercera, Líder hizo un llamado a planificar las compras con antelación, considerando el horario reducido de la víspera de Año Nuevo y la imposibilidad de abrir al día siguiente.

