Cadem y crisis por cable submarino con China: 56% opina que decisión de Estados Unidos de revocar visas fue exagerada

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
La última medición evalúo la polémica por el cable submarino con China.
La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló la opinión ciudadana sobre la crisis suscitada entre Chile y Estados Unidos por el cable submarino con China.
El sondeo mostró que un 56% de los encuestados piensa que la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al ministro Juan Carlos Muñoz y otros dos funcionarios chilenos fue exagerada.
En cambio, sólo 33% cree que la decisión fue proporcional al riesgo de llevar adelante el proyecto. En este contexto, 24% estima que la iniciativa de China Mobile debería postergarse, 17% que debería cancelarse y 46% que hay que avanzar.
Consultados si Chile tuviese que privilegiar un solo socio estratégico, el 43% se inclina por Estados Unidos y el mismo 43% por China.
