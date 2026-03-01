País cadem

Cadem y crisis por cable submarino con China: 56% opina que decisión de Estados Unidos de revocar visas fue exagerada

Por CNN Chile

01.03.2026 / 20:51

La última medición evalúo la polémica por el cable submarino con China.

La nueva edición de la encuesta  Plaza Pública – Cadem, reveló la opinión ciudadana sobre la crisis suscitada entre Chile y Estados Unidos por el cable submarino con China.

El sondeo mostró que un 56% de los encuestados piensa que la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al ministro Juan Carlos Muñoz y otros dos funcionarios chilenos fue exagerada.

En cambio, sólo 33% cree que la decisión fue proporcional al riesgo de llevar adelante el proyecto. En este contexto, 24% estima que la iniciativa de China Mobile debería postergarse, 17% que debería cancelarse y 46% que hay que avanzar.

Consultados si Chile tuviese que privilegiar un solo socio estratégico, el 43% se inclina por Estados Unidos y el mismo 43% por China.

 

