Cadem: Presidente Kast registra 51% de aprobación y 42% de desaprobación

El Presidente José Antonio Kast, en sus primeros días en La Moneda, alcanza un 51% de aprobación, mientras que su desaprobación llega al 42%. Además, el 48% de los encuestados en la Plaza Pública de Cadem considera que el Ejecutivo debería endeudarse para subsidiar el Mepco ante el alza en el precio de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente.

La encuesta Plaza Pública de Cadem dio a conocer diversas impresiones sobre los primeros días de la administración del Gobierno de José Antonio Kast.

En ese contexto, la aprobación del Mandatario alcanzó el 51% (-6 puntos), mientras que su desaprobación llegó al 42% (+6 puntos).

📉 #Cadem Aprobación del Presidente Kast baja 6 puntos a 51% y su desaprobación llega a 42% (+6pts)

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Cabe mencionar que las caídas más significativas se registran entre las mujeres (40%, -13 puntos), personas entre 35 y 54 años (53%,-12 puntos), sectores bajos (48%, -10 puntos) y habitantes de la Región Metropolitana (43%, -16 puntos).

👎#Cadem Las mayores caídas en la aprobación del Presidente Kast se dan entre mujeres (-13pts), personas de 35 a 54 años (-12pts), sectores bajos (-10pts), RM (-16pts), votaron nulo/blanco o no votaron (-20pts), y votantes de @Parisi_oficial (-31pts) y @evelynmatthei (-15pts) pic.twitter.com/LYdp0h5nqU — Cadem_cl (@Cadem_cl) March 22, 2026

Asimismo, entre quienes votaron nulo, blanco o no votaron (50%, -20 puntos), entre los que apoyaron a Franco Parisi (35%, -31 puntos) y a Evelyn Matthei (55%, -15 puntos).

En cuanto a la contingencia y la discusión sobre las medidas que tomará el Ejecutivo frente a los efectos del conflicto en Medio Oriente y el alza en el precio de los combustibles, el 48% cree que el Gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal, mientras que el 30% piensa que el mecanismo debería eliminarse y dejar que el precio suba.

⛽ #Cadem Respecto a la eventual alza en el precio de las bencinas, 48% cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el #MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal, mientras 30% piensa que el mecanismo debería eliminarse y dejar que el precio suba pic.twitter.com/bWAQpUFrpC — Cadem_cl (@Cadem_cl) March 22, 2026

Además, el 83% dice que un alza de esa magnitud lo impactaría mucho personalmente; el 60% tendría dificultades económicas severas; otro 60% gastaría menos en otras cosas para poder pagar la bencina; el 53% dejaría de usar el auto; y el 50% dejaría de comprar kerosene para calefacción.

📌#Cadem 83% dice que un alza de esa magnitud lo impactaría mucho personalmente, 60% tendría dificultades económicas severas, 60% gastaría menos en otras cosas para poder pagar la bencina, 53% dejaría de andar en auto y 50% dejaría de comprar kerosene para calefacción pic.twitter.com/ZHPNR1Hj99 — Cadem_cl (@Cadem_cl) March 22, 2026

⭕#Cadem 96% supo que el presidente Kast lanzó el Plan Escudo Fronterizo y comenzó la construcción de una zanja en el límite con Perú y 63% aprueba la medida. En tanto, 62% (-2pts) cree que la llegada de inmigrantes a Chile es mala para el país

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Metodología Cadem