Cadem: Presidente Kast registra 51% de aprobación y 42% de desaprobación
Por CNN Chile
22.03.2026 / 20:30
El Presidente José Antonio Kast, en sus primeros días en La Moneda, alcanza un 51% de aprobación, mientras que su desaprobación llega al 42%. Además, el 48% de los encuestados en la Plaza Pública de Cadem considera que el Ejecutivo debería endeudarse para subsidiar el Mepco ante el alza en el precio de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente.
La encuesta Plaza Pública de Cadem dio a conocer diversas impresiones sobre los primeros días de la administración del Gobierno de José Antonio Kast.
En ese contexto, la aprobación del Mandatario alcanzó el 51% (-6 puntos), mientras que su desaprobación llegó al 42% (+6 puntos).
Cabe mencionar que las caídas más significativas se registran entre las mujeres (40%, -13 puntos), personas entre 35 y 54 años (53%,-12 puntos), sectores bajos (48%, -10 puntos) y habitantes de la Región Metropolitana (43%, -16 puntos).
Asimismo, entre quienes votaron nulo, blanco o no votaron (50%, -20 puntos), entre los que apoyaron a Franco Parisi (35%, -31 puntos) y a Evelyn Matthei (55%, -15 puntos).
En cuanto a la contingencia y la discusión sobre las medidas que tomará el Ejecutivo frente a los efectos del conflicto en Medio Oriente y el alza en el precio de los combustibles, el 48% cree que el Gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal, mientras que el 30% piensa que el mecanismo debería eliminarse y dejar que el precio suba.
Además, el 83% dice que un alza de esa magnitud lo impactaría mucho personalmente; el 60% tendría dificultades económicas severas; otro 60% gastaría menos en otras cosas para poder pagar la bencina; el 53% dejaría de usar el auto; y el 50% dejaría de comprar kerosene para calefacción.
Metodología Cadem