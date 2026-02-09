Cadem: Nicolás Cataldo es el ministro peor evaluado a un mes del término del Gobierno de Gabriel Boric

Por otra parte, los ministros mejor evaluados son Jaime Pizarro, Alberto Van Klaveren y Álvaro Elizalde.

En una nueva edición de su sondeo semanal, Cadem dio a conocer los resultados de evaluación de los ministros del Gobierno de Gabriel Boric, a casi un mes que se produzca el cambio de mando.

En este sentido, el sondeo arrojó que la autoridad mejor evaluada es el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, con una valoración del 60%.

En segundo lugar, se ubica el canciller, Alberto Van Klaveren, con un 55% de aprobación. Quien cierra el podio es el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien registra un 48% de aprobación.

Por la parte baja de la tabla, Nicolás Cataldo, ministro de Educación, es el peor evaluado de todo el equipo ministerial, con solo un 24% de aprobación en el sondeo.

Le sigue la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, ambas con un 32% de aprobación.