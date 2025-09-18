Cadem: La comida es la principal fuente de orgullo nacional y el golpe del 73’ es considerado el hecho histórico más importante

La encuesta fue aplicada a mayores de 18 años en todas las regiones y niveles socioeconómicos.

En el marco de las Fiestas Patrias, la Encuesta 5C de Cadem dio a conocer cuáles son los principales elementos que marcan la identidad nacional.

El estudio, aplicado a mayores de 18 años en todas las regiones y niveles socioeconómicos, reveló que “Chile” se asocia principalmente a los paisajes (21%), “mi país” (20%) y las Fiestas Patrias (14%). La solidaridad fue reconocida como el rasgo que más identifica a los chilenos (45%).

Principales resultados

Un 31% de los encuestados cree que Chile es conocido en el extranjero por sus paisajes, mientras que la cordillera de los Andes se consolidó como el símbolo que más representa al país (32%). En turismo, Torres del Paine alcanzó el primer lugar como destino nacional, aumentando 13 puntos desde el inicio de la medición.

Respecto al orgullo, la comida chilena encabeza las menciones, seguida de los productos de exportación. En contraste, la selección de fútbol mostró la mayor caída, con solo 28% de orgullo y una baja de 12 puntos respecto a 2024.

La empanada fue ratificada como el plato más típico (28%), por delante de la cazuela (24%) y el pastel de choclo (21%). En tragos, el terremoto lidera con 32%, superando al vino (21%) y la chicha (17%).

El golpe militar de 1973 se mantiene como el hecho histórico más importante (30%), seguido de la Proclamación de Independencia y el rescate de los 33 mineros (+8 puntos).

En personajes históricos, Arturo Prat y Gabriela Mistral comparten el primer lugar con 12%. En literatura, Mistral se consolida como la más destacada con 49% de las menciones, mientras que en música Los Jaivas lideran con 22%.

En la mirada hacia el país, el 81% de los chilenos dice sentirse orgulloso de la historia nacional (-4 puntos), y el 84% cree que Chile es el mejor lugar para vivir en América Latina (+7 puntos).

Entre los valores que más se asocian a los chilenos aparecen la solidaridad (45%), el esfuerzo (30%) y el espíritu luchador (24%), todos con un alza respecto del año pasado.

