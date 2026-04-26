Cadem: Kast registra un 53% de desaprobación y Sedini es la ministra peor evaluada del gabinete

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló que un 41% (-1 punto) de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 53% (+3 puntos) la desaprueba.

En cuanto a su gabinete, la aprobación de Mara Sedini cae 18 puntos en un mes, llegando a 24%, lo que la posiciona como la ministra peor evaluada.

En el listado de los cinco ministros con menor evaluación, le siguen Jorge Quiroz, que baja 5 puntos hasta 39%; Judith Marín, que cae 10 puntos a 38%; Natalia Duco, que retrocede 13 puntos a 36%; y Trinidad Steinert, que disminuye 17 puntos, también hasta 36%.

En contraste, el mejor evaluado es José García Ruminot, con un 58% (+5 puntos), seguido por May Chomali (56%, -3 puntos), Iván Poduje (55%), Martín Arrau (52%, -1 punto), Francisco Pérez Mackenna (52%, -4 puntos), Claudio Alvarado (52%, -3 puntos), Ximena Lincolao (52%, -2 puntos) y Louis de Grange (52%, -1 punto).