Cadem: Aprobación de Kast cae bajo el 30% y marca su nivel más bajo desde que asumió

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó cuatro puntos en la última semana y llegó a 29%, su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno en marzo, según la encuesta Plaza Pública de Cadem. Es la primera vez que el respaldo al mandatario baja de la barrera del 30%.

En paralelo, la desaprobación subió cuatro puntos, hasta 66%, también su peor registro. El 5% restante no respondió. Con esto, el saldo neto de aprobación del Presidente se ubica en -37 puntos.

La caída se da en una semana marcada por la polémica por las rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y por la crisis por las pérdidas en los fondos D y E de las AFP. Ambos temas fueron identificados como las noticias más importantes de la semana, con 36% y 33% de las menciones, respectivamente.

92% rechaza rebajas de condena por delitos sexuales contra menores

Respecto de las rebajas de condena, el 89% de los encuestados dijo haber sabido o escuchado de la decisión del Gobierno, y el 92% se declaró en desacuerdo con que se otorguen estos beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, independiente de las razones legales que se hayan invocado. Solo el 3% dijo estar de acuerdo.

El deterioro en la evaluación del Presidente se ha profundizado durante octubre. A comienzos de mes, su aprobación era de 34%, y bajó a 32% el 9 de octubre y a 30% el 16 de octubre, antes de repuntar a 33% en la medición del 20 de octubre.

Al inicio de su mandato, en marzo, Kast llegó a registrar 57% de aprobación y 34% de desaprobación.

Justicia es el área peor evaluada del Gobierno

En cuanto a la evaluación por áreas de gestión, Justicia fue la peor evaluada, con solo 19% de aprobación, seguida de Comunicaciones, con 20%, y Relación con el Congreso, con 25%. Economía y empleo alcanzó 26%, siete puntos menos que en agosto.

Incluso las áreas que el Gobierno había logrado posicionar mejor registraron bajas. Relaciones internacionales cayó de 43% a 33% respecto de agosto, mientras que Delincuencia y narcotráfico bajó de 37% a 33%. Vivienda e Inmigración fueron las mejor evaluadas, con 37% y 36%, respectivamente.

Entre los personajes de la semana, las AFP encabezaron las menciones con 34%, seguidas de los meteorólogos, con 14%, y del ministro de Justicia, Fernando Rabat, con 13%.

63% cree que Chile va por un mal camino

El pesimismo también se instaló en la evaluación general del país. El 63% cree que Chile va por un mal camino, frente a un 32% que piensa que va por un buen camino.

Además, el 64% se declaró pesimista respecto del futuro del país, y el 82% considera que la economía está estancada o en retroceso.