Juez del Supremo de Brasil acota prórroga de la votación: Solo aplica a las mesas que no habían cerrado

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Cristiano Zanin, precisó este domingo que la prórroga de la votación de la segunda vuelta presidencial hasta las 19:00 horas, hora de Brasilia, solo aplica a los locales de votación donde las urnas aún no habían sido cerradas, según informó CNN Brasil.

De esta forma, las mesas que ya habían terminado su jornada a las 17:00 horas, el horario original de cierre, no se reabrirán y sus votos se computarán de forma normal. Zanin aclaró además que la medida se aplica “sin perjuicio” de las investigaciones que se realicen posteriormente y de sus consecuencias jurídicas.

La precisión llegó luego de que el propio ministro ordenara, mediante una medida cautelar, extender en dos horas la votación en todas las secciones electorales del país, y encargara al Tribunal Superior Electoral (TSE) cumplir la decisión.

La medida respondió a una presentación de la coalición Brasil Pronto Pra Mais, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusó a las alcaldías de Bahía y São Paulo de reducir considerablemente la flota de buses durante la jornada electoral, lo que habría dificultado el traslado de los votantes.

Según la coalición, en Salvador una fiscalización judicial constató que más de la mitad de la flota habitual de días hábiles quedó retenida en las cocheras por instrucción del organismo municipal de movilidad. El secretario de Movilidad de la capital bahiana fue detenido por orden de la Justicia Electoral.

TSE adopta el mismo criterio

La coalición acudió al STF después de que el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, no resolviera de inmediato su solicitud y diera a las alcaldías media hora para entregar explicaciones.

Tras la aclaración de Zanin, Nunes Marques siguió el mismo criterio y dispuso que las urnas que no habían cerrado continuaran recibiendo votos.

Por su parte, el candidato Flávio Bolsonaro también había pedido al TSE prorrogar la votación en los estados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, debido a las condiciones climáticas.