Presidente Kast reúne a ministros para definir el ingreso de Chile a la coalición contra cárteles de Trump

El presidente José Antonio Kast convocó este domingo a cuatro ministros y a un subsecretario a una reunión en el Palacio de La Moneda para analizar la incorporación de Chile a la Coalición de las Américas en contra de las Organizaciones Criminales (A3C).
Al encuentro están convocados el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Defensa, Fernando Barros; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el nuevo subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas.
Las autoridades están citadas a las 19:00 horas en La Moneda para debatir si Chile formalizará su ingreso a la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, o si continuará en calidad de observador.
La reunión se produce pocos días antes de que se realice en República Dominicana la tercera cumbre de ministros y representantes adscritos a la A3C.
El programa contempla la coordinación de las Fuerzas Armadas, el intercambio de inteligencia y posibles intervenciones o el uso de fuerza letal entre los países adherentes. Desde la oposición han criticado la integración del país a la iniciativa, mientras que desde el oficialismo reiteran que podría ser un acuerdo valioso en materia de seguridad.
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