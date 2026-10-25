Asociación de AFP por proceso sancionatorio del regulador: “Si efectivamente se cometieron errores, se tiene que saber y se tiene que sancionar como corresponda”

El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, se refirió a la caída del Fondo E y aseguró que a la industria le preocupa la situación de los afiliados que están próximos a pensionarse.

“Entendemos el malestar, entendemos la preocupación, pero sobre todo la incertidumbre que genera en aquellos que están próximos a pensionarse. Porque estos son los ahorros de su vida con los cuales financian su pensión”, afirmó.

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, el dirigente explicó que la caída del fondo se explica por el alza de las tasas de interés internacionales, que redujo el valor de los activos de renta fija. Sin embargo, sostuvo que esa misma alza abarata el costo de las pensiones, lo que compensa en parte la pérdida. Como ejemplo, señaló que el 1 de octubre subió la tasa del retiro programado.

Según el cálculo de la asociación, el efecto final sobre las pensiones sería una caída de entre 1% y 2%. “Ahora, cualquier peso que caiga, eso hay que tenerlo súper claro, porque esto finalmente es seguridad social, son las pensiones y eso es lo que nos importa”.

Recomendación a quienes están próximos a pensionarse

A quienes están por jubilar, Fernández de Castro les recomendó asesorarse con su AFP o con un asesor previsional antes de tomar una decisión, incluso frente a la opción de postergar la pensión que planteó el ministro del Trabajo. A su juicio, cada caso es distinto y depende de la urgencia de cada persona.

El presidente del gremio atribuyó la volatilidad de las tasas a la inflación que dejó la pandemia en Estados Unidos y Europa, y a la guerra de este año, que provocó un alza inesperada de los combustibles y de las tasas estadounidenses.

Consultado sobre por qué las AFP no alertaron antes de los riesgos de su estrategia, respondió que nadie podía anticipar ese escenario.

“En el mundo financiero nadie tiene la bola de cristal, entonces estas son estrategias que hay que irlas mirando y desarrollando, pero al final lo importante en esto es que la mirada tiene que ser de muy largo plazo y tiene que ser capaz de absorber toda esta volatilidad”, sostuvo.

Defensa del uso de derivados

En esa línea, defendió el uso de derivados para alargar la duración de las carteras, y explicó que según la información que maneja, las administradoras llevaron esa duración a entre 15 y 18 años.

Además, recordó que la reforma de pensiones establece que las personas de 55 años deben tener carteras con una duración de entre 14 y 18 años, y que fondos internacionales, como algunos daneses, aplican una combinación similar de bonos y derivados.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si las administradoras actuaron de forma imprudente. Dijo que será la institucionalidad la que deberá resolverlo, en el marco del proceso sancionatorio que abrió la Superintendencia de Pensiones.

“Yo creo que no hay que emitir juicios sobre los niveles de riesgo en tanto se aclaren todas las dudas. Lo que tenemos que hacer nosotros, ante todo, es aclarar las dudas de cara a la gente”, aseveró.

Al ser consultado sobre si las AFP sabían que estaban en una situación de riesgo, considerando que el exsuperintendente Osvaldo Macías inició un proceso para cambiar el régimen de inversión tras conversar con las administradoras, el dirigente dijo que esas conversaciones son parte de un proceso habitual de revisión con el regulador, y que desconoce su contenido porque la asociación no participa en las decisiones de inversión.

“Si efectivamente se cometieron errores, se tiene que saber y sancionar”

Fernández de Castro tampoco quiso referirse a los incentivos de los ejecutivos de inversión, aunque descartó que existan conflictos de interés. Explicó que la ley obliga a las AFP a buscar rentabilidad y seguridad, y que la reforma de pensiones cambia ese mandato hacia un objetivo de pensión.

“Eso significa que tú tienes que cubrir tu riesgo, no que no puedas tomar riesgo, es cubrir tu riesgo y tenerlo bien mapeado, y eso es lo que hacen las AFP”, indicó.

Fernández de Castro afirmó que, si hubo errores, deben investigarse y sancionarse. “Cualquier duda, incluso si efectivamente se cometieron errores, se tiene que saber y se tiene que sancionar como corresponda. Porque aquí lo que corresponde es que la gente esté tranquila de que sus ahorros están bien resguardados”.

Respecto de la propuesta de algunos expertos de que las administradoras compensen voluntariamente a los afiliados afectados, el presidente del gremio dijo que no le corresponde opinar, que no es un tema gremial, que es una decisión de cada AFP y que no lo ha conversado con nadie.

Asociación de AFP reconoce impacto reputacional

Por último, reconoció que el episodio afecta la reputación de la industria, que se había recuperado tras los retiros de fondos, y dijo que el fondo ya ha recuperado más de dos puntos con la baja de las tasas de esta semana.

“Nosotros vamos a poner, y yo en lo personal, toda la transparencia, toda la claridad que hay que poner para que esto se aclare. Son 45 años de trayectoria en que las cosas se han hecho bien y ahora se están poniendo en duda, y está bien que sea: si hay duda hay que aclararla”, puntualizó.