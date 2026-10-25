Brasil extiende hasta las 19:00 horas la votación de la segunda vuelta en todo el país

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Cristiano Zanin, ordenó este domingo extender hasta las 19:00 horas, hora de Brasilia, la votación de la segunda vuelta presidencial en todo el país, según informó CNN Brasil.

La medida cautelar, de efecto inmediato, amplía en dos horas el cierre de las mesas, que estaba fijado para las 17:00 horas, y aplica a todas las secciones electorales de Brasil. El Tribunal Superior Electoral (TSE) es el encargado de ejecutarla.

La decisión responde a una reclamación de la coalición Brasil Pronto Pra Mais contra los municipios de Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía, por una supuesta falta de buses de transporte público que habría impedido que los electores llegaran a sus locales de votación.

La presentación llegó al tribunal a las 16:32 horas, poco antes del horario originalmente fijado para el cierre de las mesas.