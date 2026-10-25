Senador Mirosevic marca distancia del pacto de seguridad: “No tengo por qué suscribir un acuerdo en el que no participé”

El senador y nuevo presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic (PL), cuestionó este domingo el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Antonio Kast y parlamentarios en la nueva propuesta de reforma de seguridad, sobre la cual manifestó sus reparos.

A días de haber asumido la presidencia de la comisión, tras la salida del senador Pedro Araya (PPD), el parlamentario planteó su postura frente a la reforma constitucional propuesta por senadores de la instancia al Gobierno.

“No tengo por qué suscribir un acuerdo en el cual no participé y sobre el cual, como estoy diciendo, tengo serias dudas”, señaló en el programa Mesa Central de T13.

El senador explicó que su principal reparo apunta a las modificaciones que se ingresarían al Estado de Emergencia.

“Yo tengo dudas respecto al tema de este mecanismo preventivo sobre la declaración de Estado de Excepción (…) hay que discutirlo con mayor profundidad. No estoy en condiciones de apoyar esa medida hoy día“, sostuvo.

“No vengo a dinamitar la agenda de seguridad”

Mirosevic aseguró que su llegada a la presidencia de la comisión no bloqueará los proyectos legislativos de la agenda de seguridad del Gobierno.

“No vengo a dinamitar la agenda de seguridad. Es más, lo que yo vengo a hacer es poner la voz de la oposición en materia de seguridad”, remarcó.

En esa línea, señaló que tiene “disposición al diálogo, con una diferencia: yo no vengo aquí a acuerdos individuales. O sea, cuando el Gobierno hable conmigo en materia de seguridad, o al revés, yo hable con el Gobierno (…) voy a tener cierto consenso dentro de la oposición o de la mayoría de la oposición”.

“Yo trabajo en equipo, y eso se sabe. No voy a venir a llevarme la pelota para la casa, ni a tener acuerdos individuales con el Gobierno”, añadió.

Así las cosas, el senador aseveró que avanzará con rapidez en la agenda de seguridad y reiteró que no viene a bloquear los proyectos del Ejecutivo en esa materia.

“No crean que yo vengo a bloquear, lo que pasa es que quien ha estado lento es el Gobierno; si el Gobierno no tiene mucho que exhibir en seguridad, esa es la verdad. Ahora, diálogo con la derecha en estas materias, sí, en la medida en que no presenten locuras como la que vimos hace un par de meses sobre Estado de Excepción“, cerró.