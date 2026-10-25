Amplían el horario de votación en las elecciones presidenciales de Brasil

Durante la tarde de este domingo, se confirmó la extensión de la jornada de votación en las elecciones presidenciales de Brasil hasta las 19:00 horas.

El ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo Electoral, accedió a la petición del candidato presidencial Flávio Bolsonaro y del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quienes solicitaron extender el horario de votación debido al reporte de problemas con el transporte de los votantes en distintos puntos del país.

De acuerdo con información de CNN en Español, el Partido de los Trabajadores (colectividad a la que pertenece el presidente brasileño) fue el primero en pedir a la entidad la prórroga de la votación debido a las “incidencias” registradas en el sistema de transporte.

La campaña de Flávio se sumó a los pocos minutos y solicitó también la extensión en los estados de Paraná, Santa Catarina y São Paulo debido a las fuertes lluvias.

La extensión se produce en medio del conteo de los primeros resultados

A pocos minutos de confirmarse la extensión del horario de votación, el Tribunal Superior Electoral publicó los primeros resultados de la segunda vuelta en Brasil.

Lula da Silva lidera los cómputos con el 57,66% de los votos, frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro, con el 0,25% de las mesas escrutadas.