Brasil: Tribunal Superior Electoral suspende el conteo de votos tras el primer reporte oficial

(CNN Brasil/CNN Chile)- La contabilización de votos en Brasil fue pausada por el TSE (Tribunal Superior Electoral) debido a la prórroga de la votación hasta las 19:00 (hora de Brasilia) determinada por el ministro del STF (Supremo Tribunal Federal), Cristiano Zanin.

La solicitud se basa en los reportes de problemas relacionados con el transporte de votantes en todo el país durante este domingo, con ciudades que operaron sin la totalidad de la flota municipal.

“Considerando la gravedad de los hechos narrados, que llegaron al conocimiento del Supremo Tribunal Federal a las 16:32:49 del día de hoy, y ante la urgencia evidente de la medida, determino la prórroga por dos horas, hasta las 19:00, hora de Brasilia, del cierre de la recepción de votos en todas las mesas de todo Brasil, correspondiendo al TSE darle cumplimiento”, señaló Zanin en esa ocasión.

La petición provino del senador Flavio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva a raíz de las incidencias reportadas en el transporte público en distintos sectores del país.

A pesar de la extensión del horario de votación, el Tribunal Superior Electoral dio a conocer el primer avance del escrutinio en Brasil a pocos minutos. Con apenas el 0,25% de las mesas contabilizadas, Lula aventajaba a Flávio Bolsonaro con un 57,66% frente al 42,34%.