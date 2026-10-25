Miles reciben la caravana encabezada por Machado tras su esperado regreso a Venezuela

(EFE) – Miles de personas salieron este domingo al encuentro de la caravana que la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, encabezó por unos cinco estados en el norte de Venezuela hasta llegar a la capital, Caracas, después de su esperado regreso al país.

La caravana partió desde el estado Lara (oeste) y recorrió las vías principales que conectan a Yaracuy, Carabobo, Aragua y Caracas, constató EFE.

La dirigente viajaba en vehículos blindados mientras miles de personas, cientos de ellas identificadas con prendas del color de su partido Vente Venezuela (VV), la saludaban para celebrar su llegada al país, después de siete intentos frustrados, según denuncias de su equipo de comunicaciones.

Entre abrazos, regalos y carreras, sus seguidores se acercaron a la dirigente política gritando frases como “María Corina te amo”, “Bienvenida a tu país”, “No te vamos a dejar sola”.

Esperanza

El regreso de Machado “es la puerta a la libertad, a la nueva esperanza, al futuro de nuestros venezolanos“, dijo a EFE la docente Mariana Rodríguez, de 60 años, desde Maracay, estado Aragua.

Rodríguez además se mostró confiada en que ahora el Gobierno va a tener que sentarse a conversar con Machado para alcanzar “acuerdos para las nuevas elecciones” en el país, luego de la captura de Nicolás Maduro hace casi diez meses.

En la misma línea se pronunció Wilker Martínez, un estudiante de medicina que dijo sentirse feliz con el regreso de la opositora, e indicó que “todos” estaban contando con su retorno para dar “un cambio positivo“.

“Y todos vamos a acompañar ese trabajo que ella va a hacer para reconstruir el país“, añadió.

Machado anunció este domingo que se encontraba de regreso en Venezuela, de donde salió hace diez meses en medio de una operación clandestina para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

La opositora apareció durante una misa en una iglesia católica de la localidad de Santa Rosa, en Lara, donde fue arropada con abrazos de sus seguidores.

Al momento de su salida del país, Machado se encontraba en la clandestinidad en un intento por evitar ser detenida tras investigaciones en su contra iniciadas luego de sus denuncias de fraude en los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin publicar el detalle de la votación.

Machado aún no ha ofrecido declaraciones a los medios, pero desde la distancia había dicho que su retorno sería para ayudar a avanzar en la transición tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que el regreso de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Por su parte, la jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo político con el chavismo, Dinorah Figuera, dijo que el regreso en “libertad” de Machado es el resultado directo de la “fortaleza” de las conversaciones que mantienen con el apoyo de EE.UU. y de los avances hacia la obtención de garantías plenas para los venezolanos.