Lula da Silva se impone en las elecciones de Brasil con el 51,5% de los votos

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta presidencial de Brasil, al imponerse frente a Flávio Bolsonaro, según la proyección de Unholsters y CNN Chile.
El ganador obtuvo 51,59% de los votos, frente al 48,41% de su rival, con un 90,8% de las mesas escrutadas. La elección enfrentó a Lula, quien buscaba la reelección, y a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
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