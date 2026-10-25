Elecciones en Brasil: Por qué se extendió la votación y qué pasa con las mesas que ya cerraron

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tuvo este domingo un cambio excepcional en su desarrollo, luego de que se extendiera hasta las 19:00 horas la votación en los locales donde el proceso todavía no había finalizado.

El horario establecido originalmente por el Tribunal Superior Electoral (TSE) contemplaba la apertura de las mesas a las 08:00 y su cierre a las 17:00, según la hora de Brasilia.

La modificación se produjo después de que el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), acogiera una solicitud para ampliar el periodo de votación ante problemas registrados durante la jornada que dificultaron el traslado de electores.

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Entre los antecedentes estuvieron las denuncias por problemas en el transporte público durante la jornada. En Salvador, una fiscalización del Tribunal Regional Electoral de Bahía constató que circulaba menos del 50% de la flota de buses prevista para un día hábil.

La campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva había solicitado ampliar el horario debido a las dificultades de transporte, mientras que el equipo de Flávio Bolsonaro también pidió una extensión en localidades afectadas por fuertes lluvias, inundaciones y bloqueos de vías.

¿Qué ocurre con las mesas que ya habían cerrado?

La decisión generó una situación particular debido al momento en que fue adoptada: cuando se conoció la extensión, numerosas secciones electorales ya habían terminado normalmente sus operaciones a las 17:00 horas.

Posteriormente, Zanin precisó que la ampliación hasta las 19:00 se aplicaría únicamente a aquellos lugares donde la votación todavía no había concluido y las urnas permanecían abiertas.

Las secciones que ya habían finalizado la votación a las 17:00 no fueron reabiertas. La extensión se aplicó únicamente a aquellas que permanecían en funcionamiento.

En algunos puntos del país, el cierre ya estaba avanzado cuando se conoció la medida. En el Distrito Federal, por ejemplo, el Tribunal Regional Electoral informó que todas sus urnas habían sido cerradas y no podían volver a ser activadas.

El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, instruyó, más tarde, a los tribunales regionales mantener funcionando hasta las 19:00 únicamente aquellas secciones que todavía continuaban abiertas.

¿Qué ocurre con el conteo de votos?

La extensión también tuvo efectos sobre la divulgación de los resultados.

Algunas urnas, en tanto, ya habían sido procesadas cuando se adoptó la medida.

El sistema del TSE alcanzó a totalizar 1.225 secciones, equivalentes al 0,25% de las urnas, antes de que el procedimiento fuera suspendido temporalmente.

El Tribunal Superior Electoral informó posteriormente que mantendría detenida la recepción de los boletines de urna, la totalización de los votos y la publicación de resultados mientras continuara la votación.

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“El TSE retomará la recepción de los Boletines de Urna (BU), la totalización de los votos y la divulgación de los resultados después de las 19:00”, señaló el organismo.

A las 19:00 horas, una vez finalizado el periodo extraordinario de votación, el TSE retomó la recepción de los boletines de urna, la totalización de los votos y la divulgación de los resultados.