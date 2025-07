Cadem: Jeannette Jara toma la delantera en la carrera presidencial, superando a Kast y Matthei con un 26% de respaldo

En paralelo, la gestión del Presidente Gabriel Boric muestra señales de recuperación, con un 36% de aprobación, su mejor cifra en casi un año.

La exministra del Trabajo y candidata presidencial, Jeannette Jara, encabeza por primera vez la carrera presidencial con un 26% de respaldo, según la más reciente encuesta Cadem publicada este domingo.

Le sigue el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 22%, mientras Evelyn Matthei (Chile Vamos) cae al tercer lugar con un 18%, marcando una fuerte baja de cinco puntos respecto a junio.

Más abajo en las preferencias aparecen Franco Parisi con un 10%, Johannes Kaiser con 6%, Harold Mayne-Nicholls con 5%, Marco Enríquez-Ominami con 2% y Eduardo Artés con 1%.

Un 10% declaró que no votaría, no sabe o no respondió.

El escenario cambia si Kaiser decide no competir: Kast subiría a 27% (+5 puntos), superando a Jara, que se mantiene en 26%, mientras Matthei descendería a 17%.

Voto espontáneo y expectativas presidenciales

En el apartado de voto espontáneo —sin lista de nombres— Jara muestra un crecimiento notable de 10 puntos, alcanzando también un 26%. Kast le sigue con 22% (-2), y Matthei aparece con un 12% (+2). Parisi cae a 6% (-4), Kaiser sube a 5% (+1) y Enríquez-Ominami figura con 1%.

Un 2% menciona a otros nombres y un significativo 26% no sabe o no contesta.

En cuanto a las expectativas sobre quién será el próximo presidente o presidenta de Chile, el 30% (+2) cree que será Kast, el 25% (+14) señala a Jara y un 17% a Matthei, quien ha registrado un descenso sostenido desde abril, acumulando una baja de 19 puntos.

Evaluación del Gobierno

La aprobación del Presidente Gabriel Boric también experimentó una leve alza en la primera semana de julio: el 36% aprueba su gestión (+4), marcando su mejor nivel desde agosto de 2024. En tanto, la desaprobación bajó a 56% (-5).