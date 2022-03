Los resultados de la última encuesta de la consultora Cadem revelaron que el 77% de los encuestados cree que el viaje de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, a la región de La Araucanía era importante para mostrar voluntad de diálogo.

El análisis se hizo entre el miércoles 16 y el viernes 18 de marzo de 2022, con un total de 702 casos. El margen de error fue de ±3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza. Además, se alcanzó una cobertura total de 182 comunas y el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural.

Otro aspecto que dio a conocer la encuesta es que el 46% de los consultados consideró el viaje de Siches como algo improvisado. En tanto, el 56% está de acuerdo con que se mantenga el Estado de Excepción Constitucional en la zona.

Otros resultados

Cadem también informó que el 50% de los encuestados aprueba la forma en cómo el presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, mientras que un 20% la desaprueba, otro 6% no aprueba ni desaprueba y un 24% no sabe o no responde.

La aprobación es superior entre las mujeres (52%), los jóvenes entre 18 y 34 años (67%), el sector socioeconómico alto (53%), habitantes de Santiago (55%) y entre quienes se identifican con la izquierda (89%).

Al comparar esta primera medición con la que tuvieron en un comienzo los ex presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, “vemos que las cifras no son distintas”, dice Cadem. El primer gobierno de Piñera obtuvo un 52%, el segundo de Bachelet un 52%; y el segundo de Piñera un 51%.

En tanto, aumentó la confianza en la Convención Constitucional, llegando esta semana a 52% (+4pts), mientras que la desconfianza baja a 46% (-4pts).

La disposición a votar Apruebo sube 4pts y alcanza un 46%, frente a un 33% (-2pts) que rechazaría el nuevo texto constitucional y un 21% (-2pts) que no sabe o no responde.