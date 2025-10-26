Cadem: Evelyn Matthei cae al cuarto lugar en preferencias y Kaiser acorta distancia con Kast

En la pregunta espontánea sobre quién creen los chilenos que llegará a La Moneda, José Antonio Kast (Republicanos) mantiene el primer lugar con un 39% de las menciones, pese a una leve baja respecto a la medición anterior.

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló este domingo un nuevo reordenamiento en el panorama presidencial a poco menos de un mes de los comicios.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), descendió al cuarto puesto de las preferencias presidenciales ciudadanas, y el diputado Johannes Kaiser (PNL) se posicionó en el tercer lugar.

El descenso de Matthei marca su peor registro en semanas recientes y coincide con la consolidación de Kaiser, quien incluso comienza a amenazar estadísticamente el segundo lugar que aún mantiene José Antonio Kast.

Según el sondeo, ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran…”, los resultados fueron los siguientes:

Jeannette Jara (PC): 27% (+1 punto respecto a la medición anterior)

José Antonio Kast (Republicanos): 20% (-2 puntos)

Johannes Kaiser (PNL): 14% (+2 puntos)

Evelyn Matthei (UDI): 13% (-1 punto)

Franco Parisi (PDG): 11% (=)

Harold Mayne-Nicholls (Ind.): 4% (=)

Eduardo Artés (UPA): 1% (=)

Marco Enríquez-Ominami (PRO): 1% (=)

No votaría/No sabe, no responde: 9% (=)

En paralelo, al ser consultados de forma espontánea sobre “quién creen que será el próximo presidente de Chile”, los encuestados mantuvieron a Kast en la delantera, aunque con una leve baja:

José Antonio Kast: 39% (-1 punto)

Jeannette Jara: 29% (+3 puntos)

Johannes Kaiser: 9% (=)

Evelyn Matthei: 7% (-1 punto)

Franco Parisi: 7% (=)

Estos números refuerzan la tendencia observada durante octubre: un avance de Jara, que sigue acortando distancia con Kast, y un crecimiento constante de Kaiser, que ya supera a Matthei tanto en intención de voto como en percepción de liderazgo futuro.