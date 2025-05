Cadem: Desaprobación de Presidente Boric alcanza un 70% en medio de escándalo por Caso ProCultura

El sondeo reveló Evelyn Matthei se mantiene como la principal figura en la intención de voto espontáneo y se impone cómodamente en todos los escenarios de segunda vuelta.

Este domingo se publicó la más reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de mayo, que reveló un deterioro significativo en la evaluación del Presidente Gabriel Boric.

Su desaprobación alcanzó un 70%, lo que representa un alza de seis puntos porcentuales respecto a la medición anterior y marca uno de los niveles más críticos de su mandato, equiparable al registrado tras el asesinato de tres carabineros en Cañete y los polémicos indultos de enero de 2023.

Paralelamente, la aprobación del mandatario descendió a un 27%, una caída de cuatro puntos en comparación con la semana anterior.

Lo anterior, posiblemente marcado por la polémica generada tras la revelación de los detalles de la investigación del Ministerio Público por el Caso ProCultura.

Lee también: Caso Procultura: Fiscalía apunta a posible financiamiento ilegal de la campaña de Presidente Boric con fondos públicos desviados

Cabe recordar que la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la interceptación del teléfono del presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Fundación ProCultura.

El fiscal Patricio Cooper argumentó que existen indicios de que fondos provenientes de convenios adjudicados a ProCultura fueron desviados para financiar de manera irregular la campaña presidencial de Gabriel Boric.

Cabe recordar que la solicitud de interceptación del teléfono de Boric fue rechazada por un tribunal, que consideró que no existían fundamentos suficientes para autorizarla.

Sin embargo, el fiscal Cooper insiste en la necesidad de obtener más información para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Carrera presidencial

En cuanto a la carrera presidencial, la exalcaldesa de Providencia y candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, continúa liderando la intención de voto espontáneo con un 20%, pese a una leve baja de dos puntos.

Le siguen el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 14% (+1), y la exministra del Interior y candidata del PPD, Carolina Tohá, con un 12% (+1).

Más atrás se ubican Johannes Kaiser y Gonzalo Winter con 6%, Jeannette Jara y Franco Parisi con 4%, y Harold Mayne-Nicholls con un 1%.

Un 5% menciona a otros candidatos, mientras que el 28% no sabe o no responde.

En simulaciones de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos los escenarios evaluados: supera a Kast por 14 puntos (44% vs. 30%), a Tohá por 26 puntos (53% vs. 27%), a Kaiser por 27 puntos (48% vs. 21%), a Jara por 30 puntos (54% vs. 24%), a Winter por 32 puntos (55% vs. 23%) y a Parisi por 24 puntos (48% vs. 24%).

En contraste, según los encuestados, Tohá perdería ante Kast (38% vs. 42%) pero ganaría frente a Kaiser (41% vs. 37%).

Conflicto mapuche y Comisión para la Paz

Respecto al conflicto en la macrozona sur, un 42% de los encuestados estima que la Comisión por la Paz contribuirá poco o nada a su resolución, mientras que un 32% cree que será de gran ayuda y un 25% considera que aportará en cierta medida.

Finalmente, ante la pregunta sobre cómo debería abordarse el conflicto mapuche, el 51% se inclina por el diálogo político y las recomendaciones de la Comisión por la Paz. En tanto, el 22% aboga por una solución mediante las Fuerzas Armadas y un 21% prefiere la intervención de la justicia y las policías.