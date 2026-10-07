Cadem: Desaprobación de Kast sube dos puntos y llega al 65%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato

Este miércoles se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, la que reveló un nuevo aumento de la desaprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast.

En concreto, en la segunda semana de septiembre, un 32% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, versus un 65% —dos puntos más que la versión anterior— que la desaprueba, el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Por otro lado, el sondeo abordó la percepción ciudadana en materia de seguridad. Respecto de quién debe asumir la principal responsabilidad frente a la delincuencia, un 56% (+3 puntos) apunta al Gobierno. Le siguen los tribunales y jueces, con un 27% (-2 puntos), mientras que la PDI y Carabineros alcanzan un 10% y los fiscales un 3% (-1 punto).

Por otra parte, los delitos que generan más temor son el robo o hurto con violencia (35%, +7 pts), encerrona o portonazo (30%, -10 pts), robo en la vivienda (29%, -2 pts), homicidios o sicariatos (27%, +5 pts) y violencia en espacios públicos (22%, -2 pts).

Respecto a las medidas en materia de seguridad, un 54% se manifestó de acuerdo con que el presidente pueda decretar de manera preventiva un estado de excepción de emergencia ante eventuales amenazas a la seguridad. En contraste, la posibilidad de establecer un toque de queda genera una opinión más dividida: un 47% está a favor y un 46% en contra.

En esta línea, las medidas de la reforma de seguridad que cuentan con más apoyo son inhabilitar para cargos de elección popular a personas condenadas por crimen organizado (91%), dar mayores facultades a Gendarmería para segregar a reos (85%) y equiparar el crimen organizado al terrorismo (70%).