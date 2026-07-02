Cadem: Aprobación del presidente Kast baja al 38% y mayoría está en contra de indultar a exuniformados condenados tras el estallido

La última encuesta Cadem mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 38%, dos puntos menos que en la medición anterior.

El sondeo también abordó la posibilidad de que el mandatario indulte a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social: un 51% dijo estar en contra de la medida, mientras que un 41% manifestó estar de acuerdo.

Además, un 58% considera que un eventual indulto tendría un efecto negativo, mientras que un 35% cree que tendría un efecto positivo.

En otro tema, un 84% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad ciudadana y un 73% con que apoyen a Carabineros y la PDI en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.

En esa misma línea, un 86% está de acuerdo con que la colaboración de las Fuerzas Armadas solo debe permitirse con una ley clara. Asimismo, un 79% está de acuerdo con que puedan ayudar a recuperar el control en zonas tomadas por el crimen organizado y un 69% con que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad de las personas.

Crisis laboral

Sobre la crisis laboral, un 83% cree que Chile enfrenta una emergencia. De ese grupo, un 46% considera que esta se refleja principalmente en los despidos e inestabilidad laboral, un 39% en las dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo y un 36% en los bajos salarios.

Respecto de la estabilidad laboral, un 62% afirmó sentirse preocupado por la estabilidad de su trabajo, mientras que un 34% dijo sentirse tranquilo.

Consultados sobre cuál sería la medida más efectiva para disminuir el desempleo, un 37% respondió que el crecimiento de la economía, seguido por la inversión pública y privada con un 33%. Más atrás aparecen los incentivos tributarios a las empresas que contraten trabajadores formales y el control de la inmigración irregular, ambas alternativas con un 22%.