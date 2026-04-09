Cadem: 75% respalda negar gratuidad a estudiantes que participen en hechos violentos

El 75% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con inhabilitar el acceso a la gratuidad a quienes participen en hechos de violencia, mientras que el 88% respalda sancionar o expulsar a estudiantes que protagonicen incidentes.

La encuesta Plaza Pública de Cadem abordó la percepción de la ciudadanía sobre el debate en torno a la violencia escolar.

En ese contexto, el 88% (-4 pts) de los encuestados afirmó estar de acuerdo con sancionar o expulsar a estudiantes que participen en hechos violentos. Además, el 79% considera pertinente la instalación de cámaras de vigilancia y detectores de metales.

Respecto al debate sobre inhabilitar el acceso a la gratuidad a quienes participen en hechos de violencia, el 75% está de acuerdo con esta medida.

Por otro lado, el 41% cree que todos los actores son responsables de la violencia escolar, mientras que el 31% apunta principalmente a las familias y apoderados.

Además, el 42% estima que algunos profesores incentivan desórdenes y el 56% considera que apoderados justifican conductas violentas.

⭕#Cadem 88% (-4pts) está de acuerdo con sancionar o expulsar a estudiantes que participen en hechos violentos y con instalar cámaras de vigilancia en los colegios, 79% (-7pts) con instalar detectores de metales#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/oCG1HrDZtJ — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 9, 2026

🎒#Cadem 75% apoya que estudiantes que participen en hechos violentos no puedan acceder a gratuidad

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📌#Cadem 41% cree que todos los actores son responsables de la violencia escolar; 31% apunta principalmente a familias y apoderados. Además, 42% estima que algunos profesores incentivan desórdenes y 56% que apoderados justifican conductas violentas#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/01kM80iZ3o — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 9, 2026

Proyecto de “Escuelas Protegidas”, calidad de la educación y el debate sobre el cobro del CAE

🔘#Cadem Sólo 38% cree que el plan será muy efectivo para reducir la violencia en los colegios

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📚#Cadem El 73% considera que la calidad de la educación en Chile es mala o muy mala, aunque si se evalúa por dependencia 81% opina que los colegios privados son buenos

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⏺️#Cadem Sobre el pago del CAE, 80% está de acuerdo con que se cobre la deuda por vía judicial a quienes ganan más de 5 millones mensuales y 75% con que se ofrezca un convenio de pago a quienes ganan menos#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/XXrEAm8ynp — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 9, 2026

Metodología