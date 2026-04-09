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Cadem: 75% respalda negar gratuidad a estudiantes que participen en hechos violentos

Por CNN Chile

09.04.2026 / 21:49

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El 75% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con inhabilitar el acceso a la gratuidad a quienes participen en hechos de violencia, mientras que el 88% respalda sancionar o expulsar a estudiantes que protagonicen incidentes.

La encuesta Plaza Pública de Cadem abordó la percepción de la ciudadanía sobre el debate en torno a la violencia escolar.

En ese contexto, el 88% (-4 pts) de los encuestados afirmó estar de acuerdo con sancionar o expulsar a estudiantes que participen en hechos violentos. Además, el 79% considera pertinente la instalación de cámaras de vigilancia y detectores de metales.

Respecto al debate sobre inhabilitar el acceso a la gratuidad a quienes participen en hechos de violencia, el 75% está de acuerdo con esta medida.

Por otro lado, el 41% cree que todos los actores son responsables de la violencia escolar, mientras que el 31% apunta principalmente a las familias y apoderados.

Además, el 42% estima que algunos profesores incentivan desórdenes y el 56% considera que apoderados justifican conductas violentas.

Proyecto de “Escuelas Protegidas”, calidad de la educación y el debate sobre el cobro del CAE

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