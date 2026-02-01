Cadem: 67% evalúa positivamente gira de Kast y 38% cree que reunión más importante fue con Nayib Bukele

La última medición evalúo la gira de Kast y las expectativas frente a su futuro gobierno.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló la opinión ciudadana sobre la gira por Centroamérica realizada por el presidente electo José Antonio Kast.

EL sondeo mostró que un 67% de los encuestados evalúa positivamente la última gira de José Antonio Kast, mientras que un 38% cree que la reunión más importante que ha tenido hasta ahora fue con Nayib Bukele, Presidente de El Salvador.

En cuanto a la evaluación del próximo gobierno, un 57% (+2pts) cree que a Chile le irá bien con futuro gobierno de José Antonio Kast, 22% opina que le va a ir regular y un 18% (-3) que le irá mal.

Migración

En el tema migratorio, un 64% (-5pts) considera que la llegada de inmigrantes a Chile es mala para el país, 74% está de acuerdo con que exista una ley que fije penas de cárcel a la inmigración irregular y 81% está de acuerdo con expulsar a todos los inmigrantes irregulares.

Finalmente, un 79% (-3pts) cree que Chile debe tener una política más restrictiva a la actual respecto a la inmigración, y 56% (-1pto) está de acuerdo con cerrar por completo las fronteras.