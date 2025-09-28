Cadem: 57% considera que sería orgullo nacional que Michelle Bachelet asumiera como secretaria general de la ONU

El sondeo también reveló que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), lidera por tercera semana consecutiva la intención de voto con un 26% de respaldo. Sin embargo, el republicano José Antonio Kast, pese a acumular seis semanas de caída en las preferencias, continúa encabezando la percepción ciudadana sobre quién será el próximo presidente.

La figura de Michelle Bachelet vuelve a tomar protagonismo en el debate público.

Según los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, el 57% de los consultados considera que sería un orgullo nacional que la expresidenta asumiera como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, un 54% cree que los candidatos presidenciales de oposición deberían respaldar su eventual postulación al cargo.

El sondeo, correspondiente a la cuarta semana de septiembre, también reveló una fuerte preocupación internacional entre los encuestados: un 94% considera urgente que la comunidad internacional actúe para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que un 86% opina lo mismo respecto al conflicto en Gaza.

Por otro lado, un 75% respalda una intervención militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela, evidenciando un apoyo mayoritario a medidas de fuerza en escenarios de crisis internacionales.

Boric sube en aprobación tras gira a Nueva York

La reciente participación del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de la ONU también tuvo impacto en su imagen pública.

Un 79% de los encuestados declaró haber visto o escuchado sobre la gira del mandatario a Nueva York, y entre ellos, un 48% evaluó positivamente su desempeño.

En términos generales, Boric subió tres puntos en aprobación esta semana, alcanzando un 34%, mientras su desaprobación descendió levemente a un 60% (-1 punto).

Carrera presidencial: Jara lidera, Kast se mantiene como favorito en expectativa

En el escenario electoral, Jeannette Jara (PC) se mantiene al frente de la intención de voto para una primera vuelta con un 26%, seguida de cerca por José Antonio Kast (Partido Republicano) con un 23%, un punto menos que la semana anterior.

En tercer lugar, aparece Evelyn Matthei (UDI) con un 17%, mientras Johannes Kaiser sube dos puntos y alcanza el 11%, superando a Franco Parisi, que cae a un 9%. Más atrás quedan Harold Mayne-Nicholls (5%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%). Un 8% declara que no votaría o no sabe por quién lo haría.

Sin embargo, al ser consultados de forma espontánea sobre quién creen que será el próximo presidente, Kast lidera con un 39% (+2 puntos), superando por ocho puntos a Jara, que alcanza un 31% también con un alza de dos puntos.