Cadem: 37% cree que corredor humanitario de Kast funcionará y 45% piensa que salida de Maduro tiene efecto positivo para Chile

La reciente encuesta Plaza Pública Cadem revela que 71% de los consultados conoce la propuesta del Presidente electo José Antonio Kast que pretende crear un corredor humanitario, a través de Perú, Ecuador y Colombia, para facilitar el retorno de los venezolanos que viven en el país.

Sobre la viabilidad de la medida, las opiniones se dividieron: un 37% considera que es “muy o bastante probable” que funcione, un 24% cree que es “algo probable” y un 31% opina que es “poco o nada probable”. Un 8% no supo o no respondió.

Población venezolana en Chile

La encuesta también abordó las expectativas sobre el comportamiento futuro de los venezolanos en el país.

Un 67% de los consultados cree que se irán del país con el tiempo, mientras que un 23% piensa que permanecerán. Solo un 5% estimó que se irán de inmediato y otro 5% no respondió o no supo.

En relación con la salida de Nicolás Maduro del poder, un 45% de los encuestados opinó que tendría un efecto positivo para Chile, un 31% dijo que no tendría impacto y un 12% lo percibió como negativo. Otro 12% no supo o no respondió.