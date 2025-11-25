“Cada uno puede interpretar lo que quiera”: Vodanovic responde a reunión Frei-Kast con énfasis en apoyo DC a campaña de Jara

La jefa de campaña del comando oficialista destacó el despliegue territorial y las soluciones ciudadanas como eje central, tras el encuentro que calificó como "un poquito atrasado".

La senadora Paulina Vodanovic, jefa de campaña de Jeannette Jara, se refirió al encuentro entre Eduardo Frei y José Antonio Kast subrayando el respaldo consolidado de la Democracia Cristiana a la candidatura oficialista.

“Cada uno puede interpretar lo que quiera, pero lo importante para nosotros es el apoyo que tenemos de la Democracia Cristiana“, afirmó la parlamentaria, señalando que la reunión le parecía “un poquito atrasada” en comparación con el trabajo ya desplegado por su comando.

Foco en soluciones ciudadanas

Vodanovic recalcó que la campaña de Jara mantiene su rumbo en propuestas concretas, destacando que es “una campaña ciudadana centrada en lo que son las problemáticas y las soluciones que ofrecemos”.

A la vez, enfatizó la protección de derechos conquistados como la gratuidad educativa y el PGU, mientras confirmó la coordinación con la directiva DC incluyendo a su presidente y a Alejandra Krauss.