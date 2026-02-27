Cable submarino: Subsecretaría de FF.AA. responde a solicitud de la UDI y aclara que Galo Eidelstein “no realizó ninguna gestión” con China Mobile

La Subsecretaría de Fuerzas Armadas se refirió a la solicitud de diputados de la Unión Demócrata Independiente respecto del viaje que realizó el titular de la entidad, Galo Eidelstein, en septiembre de 2025, en medio de la controversia que ha generado el proyecto del cable submarino chino.

La Subsecretaría de Fuerzas Armadas se refirió al viaje que realizó el titular de la entidad, Galo Eidelstein (PC), en septiembre del año pasado, luego de la solicitud de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Los futuros jefe y subjefa de la bancada gremialista, Jorge Alessandri y Flor Weisse, instaron a entregar detalles sobre si el viaje de Eidelstein tuvo algún tipo de vínculo o incluyó gestiones relacionadas con el proyecto del cable submarino chino, específicamente con la empresa China Mobile.

“No solo porque la solicitud de concesión marítima presentada por la empresa CMI Chile SpA fue admitida a trámite por la propia Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, sino además porque durante los últimos días se han cuestionado diversos viajes a China que han realizado algunos funcionarios de Gobierno”, plantearon.

En ese contexto, la Subsecretaría respondió que el viaje se realizó en el marco de una invitación oficial para asistir al 12° Foro Xiangshan de Beijing y al 6° Foro de Defensa de Alto Nivel China–América Latina.

En dichas instancias participaron diversos países, entre los que destacan Israel, Francia, Alemania, Brasil, Argentina y Estados Unidos, entre otros.

“En ese marco, durante su visita a China en 2025, el subsecretario no realizó ninguna gestión ni sostuvo ninguna conversación relacionada con el proyecto impulsado por la empresa CMI Chile SPA“, aclaró.

Además, según detalló Emol, “la participación de Chile en este foro no es nueva. Por ejemplo, en 2019, durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, asistió el entonces subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli

Respecto de este punto, el citado medio, al contactarse con fuentes de la administración anterior, indicó que, si bien Galli iba a participar en el foro, debido al contexto del estallido social regresó a Chile cuando se encontraba en escala en Estados Unidos.