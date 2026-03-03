Cable submarino: Ministro Muñoz dice que fue contactado por el subsecretario norteamericano Michael Kozak y advirtieron riesgos de seguridad regional

Durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que, previamente, tuvo tres contactos con autoridades estadounidenses que le advirtieron sobre los posibles riesgos del cable submarino chino.

Sigue la tensión geopolítica generada por el proyecto del cable submarino chino. Durante este martes, el presidente electo, José Antonio Kast canceló sus reuniones con Gabriel Boric y sus ministros por diferencias respecto a este tema.

En el Senado, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz y el canciller Alberto Van Klaveren, comparecieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores por el cable submarino. Instancia en la que Muñoz comentó que fue tuvo tres contactos con Estados Unidos respecto al proyecto.

El secretario de Estado señaló que funcionarios estadounidenses le transmitieron los riesgos para la seguridad nacional y regional que traería un cable submarino de Chile a China.

Por otra parte, dijo que la entidad que recepciona los proyectos de obras es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sobre ese mismo tema, advirtió que la subsecretaría no puede hacer una discriminación sobre qué empresa puede o no recibir la concesión en este tipo de proyectos, explicando porque no se rechazo a China Mobile International en un principio.

Según relato Muñoz, la primera advertencia llegó por parte de un funcionario de la embajada estadounidense, quien informó a Guillermo Pertersen, jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones sobre los riesgos de seguridad. Asimismo, le informó de siete ciberataques de origen chino que habrían afectado a empresas de telecomunicaciones y de construcción.

“Son IP, uno de ellos, argumenta Estados Unidos, va dirigido desde China a una empresa constructora. Y destaca a EE.UU. diciendo, empresas a constructoras que hoy día compiten con empresas chinas por distintas partes del mercado, entonces, le parecía a la Embajada, especialmente, preocupante”, argumentó.

En concreto, lo habría contactado el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, según consignó La Tercera.

Tras los contactos con EE.UU., Muñoz afirmó que le transmitió la información a Presidencia e hizo sugerencias para anular la firma del proyecto y recopilar más antecedentes. Tras esto, se reunió con Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, quien le transmitió las mismas preocupaciones sobre riesgos de seguridad para la región.

Después de la reunión con el diplomático estadounidense, el ministro Muñoz sostuvo que “días después (de la reunión con Judd), a través de la embajada, me pidieron que recibiera la llamada de un subsecretario de Estados Unidos por teléfono, llamada que yo recibí y que me entregó la misma información”.