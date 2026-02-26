Cable submarino con China: Abren investigación tras alerta de embajador Judd por presuntas vulneraciones en telecomunicaciones

La indagatoria es de carácter reservado y el Ministerio Público ordenó diligencias a la Brigada de Cibercrimen de la PDI.

Una advertencia pública emitida por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, terminó por gatillar una investigación penal en el país, en medio de la polémica genarada por la implementación del proyecto del cable submarino entre Chile y China.

Durante una conferencia realizada el lunes, el diplomático sostuvo que “agentes malignos extranjeros” habrían efectuado incursiones en sistemas de telecomunicaciones en Chile, lo que —según afirmó— podría implicar riesgos para ciudadanos estadounidenses y chilenos.

La declaración hizo públicos antecedentes que, de acuerdo con la embajada, ya habían sido compartidos de manera reservada con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en una reunión el 12 de febrero.

En ese encuentro se entregó un informe de cuatro páginas con información técnica sobre la presunta amenaza.

Las acciones del Gobierno ante la alerta

Tras esa cita, el Ejecutivo activó revisiones internas.

Se solicitó información a la Agencia Nacional de Inteligencia y se coordinó con equipos especializados en cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile para analizar los datos y determinar si los hechos podían constituir delito, recogió Radio Biobío.

Pero luego de que los detalles se hicieran públicos en la intervención del embajador, el Gobierno optó por detener esas gestiones administrativas y trasladar el caso a la justicia penal.

Fiscalía inicia investigación

En ese contexto, el ministro Cordero instruyó a la PDI remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Finalmente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte decidió abrir una causa bajo reserva y ordenó diligencias a la Brigada de Cibercrimen de la policía civil.

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad informó a la Cancillería para canalizar las comunicaciones formales con la representación diplomática estadounidense, en un caso que combina aristas técnicas, judiciales y diplomáticas.