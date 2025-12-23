Cable de fibra óptica submarina ahora también tendrá sensores sísmicos para anticipar la detección de temblores

Investigaciones previas han demostrado que este sistema puede adelantar la detección de un sismo hasta en 10 segundos frente a los métodos hoy disponibles.

La red de fibra óptica submarina Cable Prat tendrá un nuevo uso más allá de las telecomunicaciones.

A través de un acuerdo entre la empresa Gtd y la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), esta infraestructura comenzará a operar como un sistema de detección de movimientos telúricos frente a la costa chilena.

La iniciativa permitirá aprovechar los cables submarinos como herramientas de monitoreo científico, con el fin de mejorar la capacidad de detección de sismos y posibles tsunamis en un país marcado por la actividad sísmica.

Tecnología aplicada al monitoreo sísmico

Para llevar adelante esta iniciativa, se utilizará la tecnología DAS (Distributed Acoustic Sensing), que transforma la fibra óptica en una extensa red de sensores capaces de registrar vibraciones a lo largo del fondo marino.

El sistema registra vibraciones analizando la luz dentro del cable. Monitoreo submarino: Permite medir fenómenos marinos como olas, corrientes y mareas, además de movimientos sísmicos bajo el mar.

Permite medir fenómenos marinos como olas, corrientes y mareas, además de movimientos sísmicos bajo el mar. Alerta temprana: Estudios previos (Proyecto POST) demostraron que esta tecnología puede anticipar la detección de sismos en hasta 10 segundos respecto a los sistemas actuales.

Implementación gradual en la costa

El proyecto cuenta con el respaldo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y comenzará con una primera fase de instalación en el nodo del Cable Prat ubicado en Concón, desde donde se realizarán mediciones a lo largo de 100 kilómetros.

En etapas posteriores, el monitoreo se extenderá a otros puntos estratégicos del litoral, entre ellos Cartagena, Constitución, la zona del Biobío y La Serena. La meta es avanzar hacia una cobertura amplia de la costa chilena e integrar la información obtenida en un sistema nacional de alerta temprana.