Gobierno afirma normalidad en buses RED pese a huelga de conductores de Redbus Urbano

El DTPM sostuvo que el sistema opera al 100% en Santiago, mientras 300 choferes del Sindicato Elías Laferte inician paralización y apuntan a mejoras salariales y de descansos.

El Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM) aseguró este martes que el servicio de buses RED opera con normalidad en la capital, pese a la huelga del Sindicato Elías Laferte, que agrupa a cerca de 300 conductores de Redbus Urbano (RBU).

El presidente del sindicato, Ezequiel Venegas Hermosilla, sostuvo que la oferta de la empresa no cumple su petitorio, que incluye aumentos salariales, respeto de tiempos de colación, descansos, días libres y un bono de término de conflicto.

La paralización impacta más de 50 recorridos en comunas como Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel, La Cisterna y Maipú.

Entre los troncales figuran: 401, 402, 403, 404, 412, 414e, 415e, 418, 421y, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430y, 435, 444.

Entre los alimentadores: B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35, B43, C02c, C03, C03C, C05, C06, C06C, C07, C09, C10e, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37, C37y.

La directora del DTPM, Paola Tapia, afirmó que la red permanece “plenamente operativa” durante la mañana y el resto de la jornada. Según antecedentes preliminares, los movilizados equivalen a cerca del 1% del total de conductores del sistema.