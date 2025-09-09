Buses RED al Aeropuerto reportan más de 2 millones de transacciones en 2025: Instalarán máquinas de venta de tarjetas Bip!

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó que durante este año han tenido más de 2 millones y medio de transacciones en los recorridos 555 y 444, que van desde las estaciones del Metro Pjaraitos y La Cisterna, respectivamente.

Los Ministerios de Transportes y de Obras Públicas, Metro de Santiago y el Aeropuerto anunciaron la instalación de cinco máquinas de venta de tarjetas Bip! en la Estación Intermodal (2), el Terminal Nacional (1) y el Terminal Internacional (2).

La medida tiene como objetivo “acercar el sistema de transporte público a pasajeros, trabajadores y visitantes que pueden llegar y salir del aeropuerto en buses RED, conectando con el Metro y el tren Nos-Estación Central con un solo Bip!“, explicaron las autoridades.

“Con la instalación de estas máquinas expendedoras de tarjetas Bip! en el Aeropuerto de Santiago estamos dando un paso clave para seguir fortaleciendo el transporte público desde el principal terminal aéreo del país, sobre todo los servicios 555 y 444 de Red Movilidad que conectan el terminal aéreo con las estaciones de Metro Pajaritos y La Cisterna, los que además han sido muy bien evaluados”, dijo el subsecretario de Transportes, Jorge Daza.

Fiestas Patrias: Viajes nacionales e internacionales

Durante las Fiestas Patrias 2025, se proyecta que más de 350 mil personas se movilicen a través del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La mitad viajará a destinos nacionales, mientras que la otra mitad lo hará al extranjero.

Por ello, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, hizo un llamado a la ciudadanía a prepararse con tiempo, a hacer check-in previamente y a “llegar 2 a 3 horas de anticipación si se viaja dentro de Chile, y de 3 a 4 horas antes si se sale del país. Lo importante es estar informados y aprovechar esta posibilidad de acceder a un tótem de compra y carga de tarjetas Bip!, una iniciativa del Ministerio de Transportes que acerca a toda la ciudadanía a nuestro principal terminal aéreo”.

Por su parte, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, dio a conocer que se realizó un balance positivo del sistema RED hacia el Aeropuerto.

“En lo que va del año hemos tenido más de dos millones y medio de transacciones en los servicios 555 y 444, que vienen de las estaciones de Metro Pajaritos y La Cisterna, respectivamente. Este balance positivo va de la mano, gracias al trabajo público-privado, de la incorporación de cajeros automáticos que van a permitir comprar la tarjeta bip! directamente en el aeropuerto y tener acceso al transporte público”, aseveró.