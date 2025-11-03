Buses de Red Movilidad llegarán a dos nuevas comunas de la RM: ¿Cómo funcionará el servicio?
Por CNN Chile
03.11.2025 / 16:00
El ministro Juan Carlos Muñoz sostuvo que "el sistema metropolitano de RED finalmente logra llegar a estas dos comunas, cumpliendo un anhelo muy importante de muchos vecinos".
Este lunes, el Ministerio de Transportes anunció la extensión de recorridos a nuevos sectores de las comunas de Pirque y Colina, en la Región Metropolitana.
Con estas dos nuevas incorporaciones, el sistema llegará a un total de 38 comunas, ampliándose así en un 10% la cantidad de comunas integradas al sistema.
Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, sostuvo que “el sistema metropolitano de RED finalmente logra llegar a estas dos comunas, cumpliendo un anhelo muy importante de muchos vecinos que sistemáticamente nos han estado transmitiendo la necesidad de contar con este tipo de servicios”.
¿Cuáles son los nuevos recorridos de Red Movilidad en Pirque?
- En Pirque, el nuevo recorrido 282 iniciará sus servicios este sábado 8 de noviembre, conectando las comunas de Puente Alto, Pirque, el límite de Buin por la ribera sur del río Maipo y San Bernardo.
- El servicio 282, operado por la empresa Subus, funcionará entre la estación EFE Nos, hasta el metro Plaza de Puente Alto, con un itinerario sincronizado con las primeras y últimas salidas de los trenes.
- El recorrido tendrá una frecuencia de 1 hora, con horarios fijos de lunes a domingo, permitiendo a sus usuarios planificar los viajes y combinar con el sistema Red.
¿Cuáles son los nuevos recorridos de Red Movilidad en Colina?
- En Colina, funcionará la extensión del recorrido B07, la cual comenzará entre fines de noviembre y la primera semana de diciembre, conectando el sector industrial Los Libertadores con la estación del metro del mismo nombre.