Dos muertos y más de 20 heridos deja intenso choque de bus interurbano con camión en Ruta 5 Sur de La Araucanía

El accidente ocurrió de madrugada en el kilómetro 701, en la Región de La Araucanía. La SIAT de Carabineros indaga las causas y equipos de emergencia asistieron a los lesionados.
Dos personas murieron y al menos 24 resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.
Según información preliminar, un bus de la empresa Turbus chocó por la parte trasera a un camión que habría estado detenido en la vía.
El hecho se reportó en el kilómetro 701 de la Ruta 5 Sur. De acuerdo con los antecedentes iniciales, el camión transportaba alevines.
🔵#Pitrufquén Cuerpo de bomberos de Pitrufquén y Freire, trabajan en 10-4-1, accidente vehicular en ruta 5 sur, sentido sur a norte frente a la agencia de empresa Turbus. Colisión de Camión con Bus de 2 pisos. ⚠️Tránsito suspendido⚠️ pic.twitter.com/NUkhpPD7S7
— noticiasdelsurcl (@noticiasdel_sur) February 4, 2026
Al lugar acudieron equipos de Bomberos y SAMU para las labores de rescate y atención de las personas afectadas.
Carabineros informó que la SIAT trabaja para establecer las causas del accidente.
