País accidente

Dos muertos y más de 20 heridos deja intenso choque de bus interurbano con camión en Ruta 5 Sur de La Araucanía

Por Michel Nahas Miranda

04.02.2026 / 07:45

{alt}

El accidente ocurrió de madrugada en el kilómetro 701, en la Región de La Araucanía. La SIAT de Carabineros indaga las causas y equipos de emergencia asistieron a los lesionados.

Dos personas murieron y al menos 24 resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

Según información preliminar, un bus de la empresa Turbus chocó por la parte trasera a un camión que habría estado detenido en la vía.

El hecho se reportó en el kilómetro 701 de la Ruta 5 Sur. De acuerdo con los antecedentes iniciales, el camión transportaba alevines.

Al lugar acudieron equipos de Bomberos y SAMU para las labores de rescate y atención de las personas afectadas.

Carabineros informó que la SIAT trabaja para establecer las causas del accidente.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

País "El ambientalismo extremo tampoco sirve": Rojo Edwards respalda dichos de José Antonio Kast sobre "ismos" en permisología
Esquiador chileno Henrik Von Appen sufre accidente y queda fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno: “El daño es demasiado grande”
Cochilco eleva la proyección de precio del cobre: ¿Qué se espera para el metal rojo?
Djo en Chile: Hoy inicia la venta de entradas extra tras traslado del side show al Teatro Caupolicán
Senda abre proceso de inscripción para integrar los Consejos de la Sociedad Civil: ¿Quiénes pueden postular y cómo hacerlo?
GTA 6 se mantiene para el 19 de noviembre: CEO de Take Two confirma la fecha y arranque del marketing