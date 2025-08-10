Bus vuelca en la Ruta 5 Sur y deja 15 heridos en la Región del Bío Bío
Por CNN Chile
10.08.2025 / 09:44
El bus terminó a un costado de la vía, provocando un operativo de rescate por parte de diversas unidades de Bomberos.
Un bus interurbano volcó la mañana de este domingo en la Ruta 5 Sur, Región del Bío Bío, dejando un saldo de 15 personas lesionadas.
De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho se registró alrededor de las 6:30 horas, en el kilómetro 474 de la vía, y a la altura de Saltos del Laja, en el límite entre Cabrero y Los Ángeles.
Equipos de Bomberos de Cabrero, Laja, Los Ángeles y Monte Águila acudieron al lugar para rescatar a los pasajeros y derivarlos a distintos centros asistenciales.
Según el balance, los afectados presentan heridas de diversa consideración, pero ninguno se halla en riesgo vital.
La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las pericias para establecer eventuales responsabilidades.