Buin Zoo confirma que guacamayo atacado en show murió: Anunciaron revisión de protocolos

Impacto generó un video que circuló en redes sociales durante horas de este lunes en donde se ve como un guacamayo es atacado por un felino durante un show de Buin Zoo.

En el registro, se aprecia como personal del zoológico intenta rescatarlo, sin medidas de seguridad acordes, mientras el animador del show aseguraba que “todo está bien”.

Sin embargo, desde el mismo Bio Parque informaron que el animal murió producto de las graves heridas que servalk produjo.

“Lamentamos informar que durante una de nuestras muestras educativas se produjo un incidente en el que un serval se abalanzó de forma inesperada sobre uno de nuestros guacamayos. El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas”, indicaron mediante un comunicado.

En esa línea explicaron que “en una de las muestras educativas del día Domingo 7 de Septiembre, y tal como se aprecia en el video, este guacamayo salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad. Con el avance de la presentación, y justo en el momento en que un Serval estaba participando de la actividad, el ave se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino -en una reacción natural de su especie- logra interceptarla en vuelo”.

Desde Bion Zoo cerraron informando que “ya estamos revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Agradecemos la preocupación y el cariño de todos nuestros visitantes y reiteramos nuestro compromiso con la conservación, la educación y el cuidado de la fauna”.