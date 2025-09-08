País animales

“No pasó nada”: Impacto en Buin Zoo luego de que un guepardo atacara a un guacamayo durante espectáculo en vivo

Por CNN Chile

08.09.2025 / 14:11

Las imágenes muestran como personal del Zoológico intenta rescatar al animal, sin medidas de seguridad, con sus manos descubiertas, mientras el animador intenta llamar a la calma

Un impactante hecho ocurrió en el Buin Zoo, en la comuna de Buín.

Según un video subido a las redes sociales se aprecia como un animal, que al parecer sería un guepardo, sostiene en su boca a un ave, en específico un guacamayo.

Las imágenes muestran como personal del Zoológico intenta rescatar al animal, sin medidas de seguridad, con sus manos descubiertas, mientras el animador intenta llamar a la calma

“No pasó nada, por si acaso”, indica al final el conductor, cuando personal del Buin Zoo pudo rescatar al animal, al que se le vio con severos daños.

Hasta el momento se desconoce cómo fue que el animal pudo atacar al ave en pleno show.

