BTS modifica fechas de su concierto en Chile: Nuevo anuncio oficial cambia la gira

Por CNN Chile

19.01.2026 / 17:04

El grupo surcoreano actualizó su sitio web, confirmando que las presentaciones en el país serán los días 15 y 16 de octubre, y no las fechas previamente informadas.

La boyband BTS modificó las fechas de su esperada presentación en Chile. Tras un anuncio inicial que señalaba los días 16 y 17 de octubre, una actualización en su sitio web oficial confirmó que los conciertos se realizarán el 15 y 16 del mismo mes.

Este cambio generó especulación entre los fanáticos sobre la posible adición de nuevas fechas.

Ajustes globales en la gira

El cambio no solo afecta a Chile, sino a varias fechas de su gira mundial. Hasta ahora, solo dos presentaciones confirmadas de manera oficial para el país, sin que exista un anuncio sobre posibles funciones adicionales. La productora a cargo, Universal Music Group, aún no comunica detalles sobre la venta de entradas, preventas o el recinto que albergará los shows.

Según reportó Meganoticias, la falta de información oficial mantiene a la espera a los fanáticos chilenos, conocidos como ARMY, quienes aguardan los canales y plazos formales para la compra de tickets.

