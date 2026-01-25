País incendios forestales

Brigadistas argentinos llegan a Chile para reforzar combate de incendios forestales

Por CNN Chile

25.01.2026 / 13:54

La delegación trasandina está compuesta por 18 personas, entre ellas 15 brigadistas forestales y personal médico.

En el marco de la emergencia por incendios forestales que afecta a la zona centro-sur del país, una delegación proveniente de Argentina arribó a la Región del Ñuble para reforzar las labores de combate.

El contingente fue enviado por la Agencia Federal de Emergencias de Argentina y proviene de la provincia de Neuquén, como parte de un esfuerzo de cooperación bilateral para fortalecer las capacidades en terreno.

Al respecto, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, destacó el respaldo internacional. “Valoramos profundamente el apoyo solidario de los países amigos, que se suma al enorme esfuerzo de nuestras brigadas, técnicos y personal de emergencia”.

“Esta cooperación fortalece nuestra capacidad operativa y demuestra que, frente a las emergencias climáticas, la colaboración es clave para proteger a las personas, los ecosistemas y el patrimonio natural del país”, agregó Illesca.

La delegación está compuesta por 18 personas, entre ellas 15 brigadistas forestales y personal médico, conformando un equipo que permitirá reforzar tanto el combate terrestre como la atención de eventuales emergencias de salud asociadas a las labores.

Según se informó, el apoyo tendrá una duración estimada de 12 días, periodo durante el cual el equipo argentino trabajará de manera coordinada con los equipos nacionales, cumpliendo los protocolos operativos y de seguridad establecidos.

