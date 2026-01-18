País región de o’higgins

Botón Rojo en O’Higgins: 16 comunas con condiciones críticas que facilitan propagación de incendios forestales

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.01.2026 / 14:17

Peralillo, Pichidegua, Nancagua, Marchihue y Las Cabras son las comunas que están bajo mayor riesgo.

La Delegación Presidencial Regional de O’Higgins informó que la región se mantiene con la condición de Botón Rojo. 

Según el último monitoreo entregado, hay 16 comunas de O’Higgins que “presentan condiciones críticas que facilitan la propagación de incendios forestales”.

En total, la superficie bajo esta condición llega a 167,2 mil hectáreas.

En cuanto a las comunas con mayor riesgo, estas son:

  • Peralillo (lidera el ranking con un 70,0%)
  • Pichidegua (42,4%)
  • Nancagua (31,1%)
  • Marchihue y Las Cabras (sobre el 20%)

La Delegación llamó a la población a la prevención y a evitar cualquier tipo de actividad que pueda generar chispas o fuego al aire libre.

En caso de observar humo o fuego, se debe llamar de inmediato a:

  • CONAF: 130
  • Bomberos: 132
  • Carabineros: 133

