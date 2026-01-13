País josé antonio kast

Boric y Kast se reúnen en La Moneda en medio de tensiones por transición y llamados al diálogo

Por CNN Chile

13.01.2026 / 16:22

El encuentro busca destrabar la relación tras días de cruces públicos por el reajuste del sector público y declaraciones sobre Venezuela.

El presidente Gabriel Boric recibió este jueves al mandatario electo José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, en una reunión que busca recomponer el diálogo tras días de tensiones públicas.

El encuentro ocurre luego de que Kast endureciera su discurso contra el proyecto de reajuste del sector público, lo que generó molestia en el Ejecutivo y una crítica directa del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien afirmó que al republicano le había durado poco el “traje de estadista”.

Un clima que busca distenderse

La relación experimentó un desgaste cuando Kast respondió a declaraciones de Boric sobre líderes “serviles” frente a Donald Trump, señalando que había “tuits que envejecen mal”.

Sin embargo, según reportó Radio Bío Bío, el tono comenzó a cambiar tras un saludo cordial durante el Congreso Futuro 2026, donde ambos hicieron llamados a construir y evitar la polarización.

Este nuevo encuentro en La Moneda busca retomar el espíritu de la primera reunión tras el balotaje, en la cual ambos subrayaron la importancia de una transición “ordenada y ejemplar” por sobre las diferencias políticas.

