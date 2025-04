Boric vuelve a disparar contra Trump en entrevista con medio indio: “Representa todo aquello a lo que me opongo”

El mandatario sostuvo que su par norteamericano “desafía las instituciones, incluida la justicia. No queremos líderes autoritarios”.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric nuevamente arremetió contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que “representa todo lo que rechazo”.

Los dichos del jefe de Estado llegan luego de que la tarde de este miércoles el mandatario estadounidense anunciara aranceles para diversos países, entre ellos Chile.

¿Qué dijo el presidente Boric sobre Trump?

En entrevista con el medio indio The Indian Express, el mandatario partió señalando que Trump “desafía las instituciones, incluida la justicia. No queremos líderes autoritarios. Él representa todo aquello a lo que me opongo (represents everything I oppose)”.

“Creo en el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y en la cooperación entre naciones, no en el aislamiento (…). El mundo actual está absolutamente interconectado. Si algún país o líder cree poder aislarse, podría tener éxito a corto plazo, pero no a largo”.

“La estrategia de Chile, un país mediano con 20 millones de habitantes, es diversificarse e interconectarse. Por eso mi viaje a India es importante. No dependemos de Estados Unidos ni queremos depender de un solo país o líder”, recalcó el mandatario.

Finalmente, destacó la labor del primer ministro de India, Narendra Modi, afirmando que le impresiona “su capacidad para hablar con Zelensky, Putin, Trump y Xi Jinping al mismo tiempo. Él representa un país grande. Nosotros, como país estratégico, queremos independencia, pero también dialogar con todos”.