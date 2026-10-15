“Andar echándole la culpa a otro no construye nada”: Boric responde al biministro Mas y pide al Gobierno asumir sus responsabilidades

El expresidente Gabriel Boric respondió este jueves a las declaraciones del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en las que responsabilizó a la administración anterior de la fuerte caída que afectó al Fondo E de las AFP.

Durante esta jornada, Mas vinculó los resultados negativos del Fondo E a “decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior”, las cuales, según recalcó, “se corrigieron al inicio de este Gobierno; si no, el efecto podría haber sido mucho peor”.

Al ser consultado por los dichos de Mas tras su reunión con la expresidenta Michelle Bachelet y líderes de partidos de la oposición, Boric emplazó a la administración de José Antonio Kast a “hacerse cargo” de la contingencia nacional.

“Cuando la gente escucha a un gobierno que lleva ya siete meses gobernando echarle la culpa de todo al gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se haga cargo de sus propias responsabilidades“, criticó.

En esa línea, manifestó que “cuando uno gobierna —y eso fue lo primero que yo les transmití a los ministros cuando en 2022 comenzamos a gobernar—, uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore”.

Así las cosas, señaló que “andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada, evade las responsabilidades y erosiona la confianza. Entonces, que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer hoy día”.

Por su parte, explicó que desde la oposición la principal prioridad es “volver a conectar con la gente. Hay mucha preocupación, angustia. Hay gente que quiere volver a creer, que quiere volver a confiar y nosotros tenemos que ofrecer eso; la política es para eso, la representación es para eso”.

“No podemos estar solamente con las orejas tapadas, hablando y hablando; tenemos que escuchar. Ese es mi rol, a eso quiero dedicarme en este tiempo y en eso vamos a estar trabajando”, cerró.